Innbytter Wiedesheim-Paul berget heldig Rosenborg-poeng i Bodø

Svensken er tredjevalg på spissplass i Rosenborg, men fikk skinne da Dino Islamovic søndag var ute med skade og en kamprusten Guillermo Molins bare fikk én omgang i Bodø.

I noen sluttminutter der Rosenborg plutselig skapte farligheter etter å ha vist få offensive tendenser i 2. omgang, slo Wiedesheim-Paul til. Han ble spilt opp av en annen innbytter, Per Ciljan Skjelbred, og satte ballen forbi Glimt-keeper Nikita Khajkin.

– Jeg fikk en bra innstikker av Per, og det var bare å skyte kjapt. Det er slike mål jeg liker å score, sa Wiedesheim-Paul til Discovery.

– Det er alltid deilig å komme inn å bidra. Ett poeng får være OK med tanke på at vi lå under, la svensken til.

– Unødvendig

Fram til 2-2-målet hadde tittelforsvarer Glimt sett ut til å ta en trygg seier. I stedet ble det gultrøyenes første poengtap på hjemmebane siden 3. november 2019. I fjor vant laget alle 15 hjemmekamper på veien mot seriegull.

Kaptein Ulrik Saltnes og lagkameratene hans var naturlig nok skuffet over seieren som glapp i sluttminuttene.

– De hadde to angrep i andreomgangen, og så presterer de å score på det ene. Det er et unødvendig baklengsmål også. Men sånn er fotballen av og til, sa Saltnes.

Han hadde selv en stor sjanse til å øke til 3-1, og Glimt var faktisk bare et stolpetreff fra Patrick Berg unna å punktere kampen etter 55 minutter.

Ny Botheim-scoring

Erik Botheim var på de flestes lepper etter å ha scoret i sin tredje kamp på rad, men denne gangen holdt ikke den tidligere Rosenborg-spissens mål til seier.

21-åringen scoret på et innøvd trekk etter bare åtte minutter. Innlegget fra Sondre Sørli var perfekt, og Botheim stanget ballen tilbake i hjørnet til 1-0.

– Vi har trent på det, så det er gledelig, sa Botheim om scoringen da han ble intervjuet av Discovery i pausen.

Botheim måtte gi seg sju minutter før slutt etter å ha blitt påført en skikkelig lårhøne av Holmar Eyjolfsson. På det tidspunktet ledet vertene, men Botheim fikk en ny smell i form av gamleklubbens utligningsmål.

Holse-kanon

Carlo Holse gjorde 1-1 for Rosenborg etter et flott angrep i det 23. minuttet. Adam Andersson utfordret på venstresiden, tok seg forbi Morten Konradsen og spilte ballen til Guillermo Molins. Han la den igjen til Holse, som feide ballen opp i nærmeste vinkel med et prosjektil av et skudd.

Et enda mer effektivt og presist angrep ga ny Glimt-ledelse seks minutter etter sidebytte. Ballen gikk hurtig fra Fredrik Bjørkan til Sørli og bak til Sondre Brunstad Fet. Han hadde kommet på løp og bredsidet ballen ned i hjørnet til 2-1.

Fire minutter senere headet Berg i stolpen, og Glimt fortsatte å presse Rosenborg nesten hele omgangen ut. Men ett poeng ble med til Trondheim.

Begge lagene møter Brann i neste kamp. RBK - Brann spilles torsdag, mens Bodø/Glimt gjester Bergen 2. pinsedag.

