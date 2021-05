Bernal viste storform på grusen i Giroen

NTB Sport

Bernals første etappeseier i det italienske storrittet kom etter at colombianerens Ineos-lag hadde hentet de siste utbryterne med under kilometeren igjen til mål.

Han leder nå sammenlagt med 15 sekunder til Remco Evenepoel. Dermed er utgangspunktet godt for at Tour de France-vinneren fra 2019 også skal sikre seg sin første sammenlagtseier i Giro d'Italia. Han trenger nok likevel en større luke før den avsluttende tempoen om to uker.

Norges eneste mann i rittet, Tobias Foss, måtte gi en luke til de store sammenlagtkandidatene mot slutten av siste stigning, men unngikk likevel det store tidstapet. I mål var han 34 sekunder bak Bernal og på 18.-plass.

(©NTB)