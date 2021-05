Stabilt for Pedersen – skal undersøke nakkesmerter

NTB Sport

Norges Skøyteforbund skriver i en kort statusoppdatering at det «etter forholdene går fint» med Pedersen. Torsdag pådro han seg flere skader i en sykkelulykke.

Videre blir det opplyst at skøyteløperen fra Os har litt smerter i nakken. Plagene blir vurdert nærmere i løpet av de neste dagene.

28-åringen ble fredag kveld operert for to mindre brudd i venstrehånden og et brudd i høyre underarm. Han har også et mindre brudd i kinnbeinet, men den skaden krever ingen operasjon.

I tillegg har Pedersen en rift i leveren. Han skal fortsatt ligge på Ullevål sykehus til observasjon.

Landslagsløperen pådro seg skadene da han veltet ved Nesvatn i Fyresdal kommune i Vestfold og Telemark torsdag ettermiddag. Han mistet kontrollen over sykkelen etter å ha kjørt i et hull i veien.

Pedersen ble fraktet til Arendal sykehus i luftambulanse. På kvelden samme dag ble han fløyet til Oslo for videre behandling.

