Rangers og Gerrard avsluttet historisk sesong med overlegen seier

NTB Sport

Etter et selvmål av Aberdeens sisteskanse Joe Lewis, to scoringer av Kemar Roofe og et punktum fra Jermain Defoe ble det en svært komfortabel sesongavslutning for Gerard og Rangers, som for lengst hadde sikret sitt første seriemesterskap på ti år.

Med 102 poeng etter 32 seirer, seks uavgjorte og null tap kan Liverpool-legenden Gerrard, som siden 2018 har vært Rangers-manager, juble over en sesong for historiebøkene. Ni år etter at klubben ble slått konkurs er Ranges tilbake på topp.

– Det handlet om å ha en visjon, få de riktige folkene på rett plass, sørge for å ha støtte fra styret og kjempe hardt for det, sa Gerrard.

– Jeg er veldig stolt av spillerne og støtteapparatet. Vi har jobbet hardt hver eneste dag i tre år for å komme dit vi er i dag.

Rekorder

Aldri før har Rangers fått mer enn 100 poeng i ligaen, og aldri før har klubben avsluttet en sesong med færre baklengsmål eller flere hjemmeseirer.

Gerrards menn avga ikke et eneste poeng hjemme på Ibrox og tangerte Celtics rekord fra 1913-14 ved å holde nullen 26 ganger. Ikke flere enn 13 baller fikk passere Rangers sisteskanse Allan McGregor i løpet av hele serien.

Da lagkaptein James Tavernier løftet serietrofeet, feiret tusenvis av tilhengere utenfor stadion med jubel og fyrverkeri.

Celtic 25 poeng bak

Sist et lag avsluttet den skotske serien ubeseiret var da Brendan Rodgers ledet Celtic i 2016/17.

Celtic, med Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi i stallen, endte 25 poeng bak byrivalen på 2.-plass. Ajer spilte hele kampen da det ble 0-0 borte mot Hibernian i siste runde.

Serietrofeet var Rangers 55. i klubbens historie. Celtic, som vant de ni foregående årene, har 51.

