Hedenstad scoret i storseier – Besiktas ble mester

Nordmannen fastsatte resultatet på overtid og scoret dermed også klubbens siste mål for sesongen. Den endte med 8.-plass i eliteserien.

Noen timer senere kunne Besiktas feire seriegull etter en dramatisk gullstrid som ble avgjort på målforskjell ettersom det var likt både i poeng og på innbyrdes oppgjør. Galatasaray, som har Martin Linnes og Omar Elabdellaoui i stallen, måtte nøye seg med sølv.

Elabdellaoui har ikke spilt siden han pådro seg en alvorlig øyenskade nyttårsaften. Linnes var ikke i troppen da Galatasaray slo Malatyaspor lørdag. Den seieren viste seg to mål for liten.

Spenning

Besiktas halte i land 2-1-seier borte mot Göztepe og ble mester. Rachid Ghezzal scoret Besiktas' vinnermål på straffespark i det 69. minutt.

Det ble spilt på overtid mange minutter etter at øvrige kamper var over, og et utligningsmål ville vippet tittelen over til Galatasaray.

Et tredje Istanbul-lag, Fenerbahçe fra den asiatiske siden av byen, kunne også drømme om gull før lørdagens serieavslutning, men 2-1-seieren over Kayserispor hjalp lite all den tid rivalene vant. Det ble 3.-plass to poeng bak tetduoen.

Etablert

Vegar Eggen Hedenstad spilte 18 eliteseriekamper for Karagümrük etter overgangen fra Rosenborg, hvorav 15 fra start.

Lørdag ledet Denizlispor da Ali Kol i slutten av første omgang pådro seg to gule kort med noen minutters mellomrom. Mot ti mann vendte hjemmelaget til storseier.

Fabio Borini (straffe), Artur Sobiech (2), Jeremain Lens og Hedenstad scoret.

Alexander Søderlund ble byttet ut etter en time da Rizespor tapte 0-2 for Basaksehir. Anders Trondsen var ubenyttet reserve da fjerdeplasserte Trabzonspor vant 2-1 over Gençlerbirlig.

