Haaland scorer økonomisk også

NTB Sport

Dagens Næringsliv skriver at Haaland ved nyttår eide verdier i markedet for 28 millioner kroner. Det er hovedsakelig fond. Årsregnskapet for hans heleide investeringsselskap, EBH Promotion, viser et resultat før skatt på 4,5 millioner kroner.

Det er opp fra 1,5 millioner kroner i 2019. Selskapet er hans private investeringsselskap, og viser altså ikke hvor mye han får i lønn fra Borussia Dortmund, sponsorer eller andre.

Summene blir småpenger i forhold til hva Haaland er verdt som fotballspiller. Han regnes som et av Europas heteste salgsobjekter, med en prislapp på godt over 1 milliard kroner.

Spisskongens far, Alfie Haaland, ønsker ikke å kommentere årsregnskapet overfor DN.