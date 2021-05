Frankfurt med gavepakke til Haaland og Dortmund – tapte for tabelljumboen

NTB Sport

Dortmund vil dermed sikre mesterligaspill neste sesong hvis de vinner over Mainz søndag. Med seier vil Haaland og co. ligge trygt innenfor topp fire, fire poeng foran Frankfurt, før siste serierunde sparkes i gang neste uke.

Borte mot Schalke kollapset Frankfurt totalt på bare 12 minutter.

Klaas-Jan Huntelaar og André Silva scoret for hvert sitt lag og sørget for at det sto 1-1 til pause. Seks minutter etter hvilen tok Evan N´Dicka Frankfurt i føringen. Så fulgte 12 marerittminutter som kan ha kostet Frankfurt mesterligaspill neste sesong.

Blendi Idrizi, Florian Flick og Matthew Hoppe satte den ene ballen etter den andre bak Kevin Trapp. Da hjalp det lite med en redusering fra Silva.

Schalke vant 4-3 og ga erkerival Dortmund muligheten til å bryne seg blant de beste i Europas gjeveste turnering også neste sesong.

