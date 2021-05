Daniel Ek fortsatt interessert i Arsenal-kjøp

NTB Sport

Den svenske milliardæren, som har vært Arsenal-tilhenger siden han var liten, avviste i en uttalelse på Twitter meldinger om at det aldri ble lagt inn noe bud.

– Denne uka ble et tilbud oversendt Josh Kroenke og eiernes bankforbindelse. Det omfattet eierandel for tilhengerne, representasjon i styret og vetorett for supporterne, skrev han.

– De (eierne) svarte at de ikke trenger pengene. Jeg respekterer avgjørelsen, men er fortsatt interessert og tilgjengelig dersom den situasjonen noen gang endres.

Ek luftet først sin interesse forrige måned, da Arsenal-tilhengerne protesterte mot de amerikanske eierne etter klubbens deltakelse i det forliste superligaprosjektet.

