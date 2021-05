Bland skrev golfhistorie med seier i British Masters

NTB Sport

Den 48-årige engelskmannen er den eldste i tourens historie som tar sin første seier. Bland lyktes i sitt 478. forsøk.

– Det kommer nok til å gå noen dager før dette virkelig går opp for meg. Jeg har jobbet for det i 20 år. Jeg har vært nær noen ganger, og jeg må anta at noen der oppe så ned på meg med blide øyne i dag, sa Bland etter å ha avgjort med par på første ekstrahull.

Migliozzi måtte putte tre ganger og endte med bogey.

Bland spilte seg inn i seierskampen med en strålende 66-runde siste dag, men han måtte vente lenge før han fant ut at det holdt til omspill. Migliozzi var nær eagle på nest siste hull, men den 24-årige italieneren måtte nøye seg med par.

Seieren ga Bland 3,4 millioner kroner.

– Det store målet mitt i år var å kvalifisere meg til videre spill slik at jeg kan runde 500 turneringer. Med seieren kommer jeg til å oppleve det, og det er jeg veldig stolt av, sa han.

