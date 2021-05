City feiret seriegullet i målthriller – stilte med 35-årig debutant

NTB Sport

Det ble skikkelig fredagsunderholdning på St. James' Park. Lagene byttet på å være i ledelsen, men til slutt ble City-stjernene for sterke.

Torres scoret vinnermålet på en returball etter 66 minutter. Han var kvikt frampå da João Cancelos skudd gikk i stolpen og ut. Samme mann hadde rett før gjort 3-3 for de nybakte seriemesterne.

City stilte med Scott Carson i mål i det som var 35-åringens første kamp for de lyseblå. Oppgjøret var faktisk engelskmannens første i Premier League siden 2011. Han har de to siste årene vært reservekeeper i Manchester City på lån fra Derby.

Akrobatisk

Tidligere i kampen startet målshowet med et svensk hodestøt da Emil Krafth stanget inn sitt første Newcastle-mål i det 25. minutt. Ikke lenge etterpå klinket Jonjo Shelvey et frispark i tverrliggeren, men i stedet for 2-0 utlignet Cancelo med en avslutning via Jacob Murphy.

Og kun 185 sekunder senere var kampen snudd. På akrobatisk vis styrte Torres inn en innsvinger med hælen. Senere skulle 21-åringen bli hattrickhelt.

City så ut til å gå til pause med ledelse, men på overtid hamret Joelinton inn en straffe til 2-2. Newcastle fikk muligheten etter at VAR mente Joelinton ble felt av Nathan Aké.

Imponerende rekke

Hjemmelaget var tilbake i føringen litt over et kvarter ut i annen omgang. Lånespilleren Joe Willock bommet på straffe, men gjorde opp for seg ved å sette inn returen. Som før pause greide ikke Newcastle å holde unna.

Med fredagens resultat har City vunnet tolv strake bortekamper i ligaen. I tillegg er de ubeseiret i 23 borteoppgjør på rappen i ulike turneringer.

Før avspark ble City-spillerne klappet inn på gressteppet. Klubben sikret seg Premier League-tittelen i midtuken da byrival Manchester United tapte for Leicester.

