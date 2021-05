Casper Ruud klar for Genevé-turnering

NTB Sport

Casper Ruud valgte å stå over denne ukens ATP 1000-turnering på grusen i Roma etter at han kjente litt småvondt her og der og at de ikke ville ta noen sjanser.

– Vi reiser til Genevé i dag, sier trener og faren Christian Ruud til NTB.

Ruud har vist solid spill på grus denne sesongen og tatt seg til semifinale i både Monte Carlo og Madrid denne sesongen.

Semifinaleplassen i Madrid sendte ham opp til 16.-plass på siste ATP-ranking slik at Ruud trolig er høyt ranket i ATP 250-turneringen i Sveits.

Roland Garros-turneringen i Paris i slutten av måneden er ett av sesongens høydepunkter for 22-åringen denne sesongen.

(©NTB)