Rosenborg ydmyket Viking – full målfest i hjemmeåpningen

NTB Sport

Henriksen sendte RBK i ledelsen etter 24 minutter da han plasserte ballen lekkert i lengste hjørne fra 20 meter, etter et vakkert RBK-angrep. Scoringen var kapteinens første siden han returnerte til klubben i fjor.

Like etter måtte han ned for telling, etter en sen etterslenger fra Vikings Harald Nilsen Tangen. Han prøvde å fortsette, men måtte gi seg minuttet etter med det som så ut som en kneskade.

Kapteinen ble erstattet av Carlo Holse og så bekymret ut da han gikk i garderoben. Skaden ble samtidig RBKs eneste bekymring torsdag. Sportslig ble utbyttet meget godt.

Svak Austbø

Stefano Vecchia satte inn 2-0 som det siste som skjedde i den første omgangen. Svensken pirket ballen forbi Iven Austbø etter et skudd på volley fra fem meter.

Viking yppet seg ikke stort de første 45 minuttene, men Samuel Fridjonsson fikk en scoring annullert etter at Kevin Kabran var for hard i en duell med Hovland like før målet.

Timen var unnagjort da Hólmar Örn Eyjólfsson satte inn 3-0. Erlend Dahl Reitan slo inn i boks, og islendingen hadde få problemer med å stange inn RBKs tredje, med Austbø på halvdistanse.

Scoring i debut

Like etter kom hjemvendte Zlatko Tripic innpå for Viking. Det så ikke ut til å hjelpe nevneverdig. 4-0 var et faktum etter 70 minutter. Kristoffer Zachariassen plasserte ballen i lengste hjørne fra 16 meter.

Og hjemmelaget ga seg ikke der. Guillermo Molins scoret i debuten kvarteret før full tid.

– Vi var effektive i første omgang. Da vi fikk det tredje målet, ble det tungt for Viking. Vi er solide bakover og har god kontroll på Vikings styrker offensivt, sa RBK-trener Åge Hareide til Discovery.

– Det var en fantastisk match. Vi viser i andre omgang at laget er virkelig bra. Det var deilig å få et mål, sa målscorer Vecchia.

Også RBK-spiss Dino Islamovic måtte av med skade. Han kom aldri ut igjen etter pause, etter det som skal ha vært lysketrøbbel for spissen.

(©NTB)