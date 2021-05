Norske volleyballkvinner koronasmittet – laget trekkes fra EM-kvalifiseringen

NTB Sport

Det opplyser Norges Volleyballforbund i en pressemelding. Det er ikke opplyst hvilke tre spillere som er smittet.

To spillere i laget testet onsdag positivt for koronavirus, og etter en runde med såkalt PCR-testing av samtlige i laget, ble disse to smittetilfellene bekreftet, mens ytterligere én spiller har fått påvist viruset.

– Jentene har det bra per nå og har ingen store symptomer. De er trygge, og de tas veldig godt vare på her nede, sier sportssjef Matt van Wezel i volleyballforbundet til NTB.

– Alle er isolert, og vi skal trolig testes igjen om noen dager. Og så må vi lage en plan for å holde alle trygge og etter hvert få dem trygt hjem, legger han til.

Tar ansvar

De norske kvinnene skulle ha spilt EM-kvalifiseringskamp mot Hellas i Østerrike torsdag kveld og ytterligere to kamper de neste dagene. Norge sto med tre strake tap i kvalifiseringen fra før.

– Etter å ha konsultert med det medisinske apparatet vårt har vi bestemt at det er uansvarlig å spille kampene. Sjansen for at viruset sprer seg til enda flere i laget vil være stor, skriver forbundet i en epost som også er sendt til Det europeiske volleyballforbundet (CEV).

Det samme sier sportssjef van Wezel.

– Det er riktig beslutning. Vi vil ikke utsette andre lag for noen risiko.

Dialog med myndighetene

Norge tapte sine tre første kamper i kvalifiseringen 0-3. Van Wezel ønsker ikke å spekulere i om noen av jentene kan ha vært smittet allerede da, og om det eventuelt kan ha gått utover den sportslige prestasjonen.

– Det er vanskelig å si. Jeg vil absolutt ikke gjemme meg bak det. Det er et veldig godt spørsmål, men vi vet ikke, sier sportssjefen.

Han understreker at hovedprioriteten er å holde alle trygge, sørge for at de ikke sprer smitte og kommer seg trygt hjem til Norge når det er mulig.

– Vi har dialog med lokale doktorer og myndigheter, samt norske myndigheter, med tanke på å få jentene hjem. Det skjer ikke med det første, så vi trenger ikke å legge den planen i dag.

(©NTB)