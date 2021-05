Norsk fotballkeeper med frisparkmål fra midtbanen i svensk toppkamp

NTB Sport

Tre minutter var spilt av overtiden i annen omgang da Piteå fikk frispark midt på banen. Keeper Pettersen gikk fram og serverte en klar kandidat til årets mål i svensk kvinnefotball.

Ballen gikk i perfekt bue over Linköping-keeper Cajsa Andersson.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg har ikke scoret mål før, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle feire, sier Pettersen til Aftonbladet.

Planen var å sende ballen hardt på mål.

– Det jeg tenkte var at jeg visste hvor ille vinden var, det var fryktelig vanskelig vind. Jeg tenkte at dersom jeg fikk en hard ball på mål, så kan alt skje hvis den skifter retning eller noe. Men så gikk ballen inn, og da ble det enda bedre, sier Pettersen.

Synsk?

Hun røper videre at lagvenninnen Maja Green i forrige skal ha hatt en drøm om at Pettersen skulle score mål.

– Jeg tror hun er synsk, sier Pettersen.

Keeperscoringen fikk stor oppmerksomhet etter kampen, men for Piteå ble den samtidig mager trøst. Gjestene måtte reise poengløse hjem.

Hjemmelaget styrte oppgjøret fra start, og allerede etter seks minutter satte Cornelia Kapocs inn 1-0 bak Guro Pettersen. Nigerianske Uchenna Grace Kanu satte inn 2-0 etter forarbeid av norske Frida Maanum.

Deretter gjorde Kapocs og Kanu ytterligere en scoring hver, slik at det sto hele 4-0 etter 35 minutter.

Maanum på tredje

Piteå reduserte ved Maja Green rett før pause, før Anam Imo skapte ytterligere spenning med sin 2-4-redusering tidlig i annen omgang.

Pettersens smått utrolige 3-4-scoring kom imidlertid for sent til at det kunne bli poeng.

Heidi Ellingsen spilte hele torsdagens kamp i Linköpings midtforsvar, mens Synne Skinnes Hansen var ubenyttet reserve. Frida Maanum ble byttet ut etter 73 minutter.

Linköpings tre poeng betyr at laget ligger på tredjeplass på tabellen etter fire serieomganger i den svenske toppserien for kvinner.

Pettersen og Piteå er nummer ti.

