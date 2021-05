Halvorsen punkterte igjen – ryttere krasjet med vakt i Ungarn rundt

NTB Sport

Som på åpningsetappen var Halvorsen uheldig i sluttfasen. Med kun to kilometer igjen til mål punkterte han og fikk løpet ødelagt.

Det norske Uno-X-laget hadde dermed ingen ryttere til å kjempe om topplasseringer. Jacob Hindsgaul Madsen gikk i bakken i en av to velt på kort tid innenfor de tre siste kilometerne.

Den siste velten var mest dramatisk. Flere syklister deiset i bakken da en vakt sto midt i veibanen.

– Jacob har litt vondt i albuen, men vi satser på at det er ikke er noe alvorlig, sa Uno-Xs sportsdirektør Leonard Snoeks om sin danske elev til TV 2.

TV-bildene tydet på at vakten hadde i oppgave å dirrigere rytterne over i venstrefilen i forkant av en rundkjøring.

– Det er helt vanvittig at en enslig funksjonær, som helt sikkert har meldt seg frivillig, blir kjørt rett ned. Det er forferdelig for alle parter, sa TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche under sendingen.

Den 182,6 kilometer lange etappen ble vunnet av belgiske Jordi Meeus fra Bora-hansgorhe-laget. Han spurtslo Alberto Dainese fra Italia.

Ungarn rundt har tre etapper igjen og avsluttes i Budapest søndag.

(©NTB)