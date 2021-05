Foss med sterk Giro-dag – får skryt av sjefen

NTB Sport

Foss var i mål 40 sekunder bak den sveitsiske etappevinneren Gino Mäder, som holdt unna for forfølgerne og sikret karrierens største triumf etter en lang dag i brudd.

Torsdagens etappe ble ikke slik Jumbo-Visma hadde håpet på. Sammenlagthåpet George Bennett sviktet og greide ikke å henge med hovedfeltet i en beintøff avslutning opp til mål.

Newzealenderens problemer åpner for at Foss er mannen Jumbo-Visma kjører for resten av Giroen. Han ble lagets bestemann torsdag.

Sammenlagt er han nå nummer 18–1.53 minutter bak ungarske Attila Valter.

Får skryt

Jumbo-Vismas sportsdirektør Addy Engels er imponert over det 23-åringen fra Vingrom utenfor Lillehammer presterte.

– Det Tobias viste, var en god prestasjon. Han endte ikke altfor langt bak de beste klatrerne, sier han i en uttalelse.

– Forhåpentlig kan Tobias fortsette på denne måten, tilføyer Engels.

Sportsdirektøren varsler videre at laget nå må angripe resten av Giroen på en ny måte.

– Vi kom til Giroen for å kjøre for en god sammenlagtplassering for George. Nå må vi være realistiske og innse at den planen akkurat nå må lekkes vekk, sier han.

Påkjørsel

Med litt over ti kilometer igjen ble belgiske Pieter Serry kjørt på av en uoppmerksom følgebil. Deceuninck-Quick-Step-rytteren gikk i bakken sammen med sykkelen, men så ut til å slippe fra det uten skader. Den spesielle episoden skjedde da to følgebiler kjørte side om side for å utveksle noe utstyr gjennom bilvinduet.

Den kuperte etappen mellom Grotte di Frasassi og Ascoli Piceno var på 160 kilometer. Den hadde blant annet to kategoriserte stigninger på veien.

Giroen fortsetter fredag med en flat etappe på 181 kilometer. Den går mellom Notaresco og Termoli. Årets første Grand Tour-ritt avsluttes i Milano 30. mai.

(©NTB)