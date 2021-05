USAs friidrettslag dropper OL-precamp i Japan

NTB Sport

Den planlagte precampen blir ikke noe av på grunn av koronapandemien, opplyser lokale myndigheter i Tokyo-forstaden Chiba.

– Det trist at de har valgt å avlyse, men det er den beste avgjørelsen med tanke på hvordan situasjonen ser ut akkurat nå, sier Chibas borgermester Toshihito Kumagai i en uttalelse.

Med under tre måneder til OL etter planen skal innvies 23. juli sliter japanerne fortsatt med koronapandemien. Flertallet av det japanske folket vil at OL skal flyttes for annen gang eller alternativt avlyses. Bare 2,6 prosent av Japans 150 millioner innbyggere har fått koronavaksine.

Norge og Sverige skal etter planen å ha sine precamper i Fukuoka i sørvestre del av Japan fra midten av juli.

