Ruben Smith overtar i Oilers

Ruben Smith er en kjent hockeyprofil etter sin tid som aktiv i både Stavanger Oilers og Storhamar. Han har deltakelse i OL og VM og flere NM-titler.

– Ved siden av sin omfattende idrettskarriere har Ruben også en arbeidserfaring og utdannelse som er som skapt for de oppgavene han skal ta fatt på som daglig leder. Kobler man dette sammen med struktur, et vinnende vesen og en solid dose pågangsmot, har Stavanger Hockey klokkertro på at dette skal bli en meget bra mann for klubben i årene som kommer, heter det på klubbens hjemmesider.

34-åringen starter i sin nye stilling rundt 1. september.

Nåværende daglig leder, Vidar Are-Ekstrøm, går inn i en nyopprettet stilling som administrativ leder. Dermed styrker klubben den administrative siden.

