Ishockey: Norge slo Danmark etter forlengning

Rosseli og Lilleberg kom to mot én i forlengingen og sørget for at Norge fikk seg ekstra selvtillit inn mot VM i Riga senere denne måneden.

Rosseli Olsen ble også kåret til kampens beste spiller av en lokal jury.

Norge var det beste laget i 1. periode etter scoringer av Tommy Kristiansen og Eirik Salsten. Thomas Valkvæ Olsen hadde assist på begge scoringen. I tillegg bidro Mathias Trettenes på 1-0-scoringen.

Danmarks Lugano-proff Mikkel Bødker reduserte til 1-2 helt på tampen av perioden.

I 2. periode var Danmark best, og de snudde kampen etter scoringer av Mathias Bau Hansen og Nick Olesen.

3.49 minutter inn i 3. periode utlignet Vålerengas Magnus Henriksen til 3-3 etter assist av Tommy Kristiansen og sørget for at kampen gikk til forlengning der altså Emil Lilleberg avgjorde til Norges fordel.

Norge stilte med et forsterket lag sammenlignet med laget som tapte 0-4 for Danmark for seks dager siden.

Lagene møtes til ny dyst torsdag.

Canada-proffen Emilio Pettersen fikk sin landslagsdebut for Norge. Han er NHL-laget Calgary Flames' eiendom, men har spilt for farmerlaget Stockton Heat denne sesongen.

AHL-spilleren Ole Julian Bjørvik Holm fikk også sin debut i onsdagens kamp mot Danmark.

Norge reiser til Riga og VM i Latvia 16. mai. Norge starter årets VM med kamper mot Tyskland og Italia 22. og 23. mai.

