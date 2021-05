Hertha Berlin klatret etter seier

NTB Sport

Lenge lå laget fra hovedstaden under streken ettersom de også måtte utsette tre kamper fordi klubbens spillere var i karantene etter covidsmitte hos blant andre den norske veterankeeperen Rune A. Jarstein.

Denne kampen skulle opprinnelig ha vært spilt i slutten av april.

Allerede nedrykksklare Schalke tok ledelsen ved Amine Harit seks minutter ut i 1. omgang, men bare 12 minutter senere utlignet Hertha på en heading av Dedryck Boyata. Jessic Ngankam ble matchvinner med 2-1-scoringen for Hertha Berlin etter 74 minutters spill. Han fintet bort et par motspillere og scoret med et velrettet skudd.

Hertha Berlin fikk Dido Lukebakio utvist med et par minutter igjen å spille, men det fikk ingen innvirkning på resultatet.

Rune A. Jarstein sliter med ettervirkninger av koronasmitten og er ikke aktuell for spill slik situasjonen er i øyeblikket.

Kommende lørdag skal Hertha Berling spille mot Köln. Hjemmelaget har 34 poeng, mens Köln er under streken med sine 29 poeng.

Det gjenstår to serierunder i Bundesliga.

