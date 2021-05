Avis: Zlatan kan miste EM-åpningen

NTB Sport

På en pressekonferanse tirsdag opplyste Milan-trener Stefano Pioli at klubbens svenske målmaskin ikke er aktuell for spill denne uken. Han håpet samtidig at Ibrahimovic kunne bli klarert for spill til den siste seriekampen mot Atalanta i neste uke.

Svensken fikk en vridning i kneet i storkampen mot Juventus søndag og måtte forlate banen.

Onsdag skriver Gazzetta dello Sport at svensken kan bli borte fra banen noe lengre. Avisen oppgir ingen åpne kilder til opplysningene, men hevder å kjenne til at skadeoppholdet kan bli på minst tre uker.

Milan møter Torino i Serie A onsdag, og søndag er Cagliari motstander.

Sverige innleder EM mot Spania 14. juni.

