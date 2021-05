Ajax smelter om ligatrofeet for å dele med fansen

NTB Sport

Ingen av lagets store fansskare har fått fulgt laget fra tribuen gjennom sesongen som følge av virusrestriksjoner. Nå skal det synlige beviset på suksessen smeltes om.

Ajax planlegger å ha lage rundt 42.000 stjerneformede medaljonger til lagets tilskuere med sesongkort.

– Denne sesongen har vi i store deler spilt uten våre fans til stede, i hvert fall uten at de har kunnet sitte på tribunen. Til tross for det har vi kunnet føle deres støtte hver eneste uke, sier Ajax-direktør Edwin van der Sar.

– Tidligere har vi sagt at denne tittelen er ment for dere. På denne måten vil vi fysisk dele trofeet med alle, og det er den beste måten å utrykke deres støtte. Etter et turbulent år vil fansen også føle seg som en del av seriemesterskapet, fortsetter Ajax-direktøren.

Hver stjerne vil veie 3,45 gram, og 0,06 gram vil være fra selve seriepokalen.

(©NTB)