Øvrebø om karantenereglene: – Vi ønsker å få fram de store konsekvensene

NTB Sport

Med dagens regler må utøvere som har vært i land utenfor EØS- og Schengen-området på karantenehotell i ti dager ved hjemkomst Norge.

Det gjør OL-oppkjøringen vrien for en rekke av de norske håpene i Tokyo til sommeren. Og Norges idrettsforbund sendte mandag brev til Justis- og beredskapsdepartementet der det ba om unntak fra bestemmelsen om karantenehotell.

– Vi har etablert kontakt med Justisdepartementet nå og vil fremme våre synspunkter. Det er en voldsom konsekvens for dem som blir berørt av dette. Jeg vil poengtere at blant annet Kroatia, England og Japan er utenfor Schengen, sa Øvrebø i forbindelse med uttaket av de første OL-utøverne onsdag.

Han la til at Olympiatoppen ikke ønsker å legge press på noen, men at de vil få fram hvor store konsekvenser karantenehotell-opplegget vil ha for enkelte utøvere.

– Vi vil legge fram det, og så vil vi nå fram med hvordan vi kan løse dette uten å gå på akkord med smittevernet.

(©NTB)