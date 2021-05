To Schalke-spillere koronapositive foran Hertha-møte

NTB Sport

Allerede mandag testet en av lagets spillere positivt i en hurtigtest, og en PCR-prøve bekreftet denne smitten tirsdag. I tillegg ble det oppdaget at ytterligere en spiller er smittet av viruset.

– Begge spillerne isolerer seg selv hjemme og er uten symptomer, mens en tredje berørt person ikke har hatt kontakt med førstelagsspillerne siden forrige fredag, opplyser klubben uten å nevne navn på de smittede spillerne.

Alle andre spillere i troppen testet negativt for viruset og er klarert for spill mot Hertha onsdag kveld. Den kampen er utsatt fra april, da det var Berlin-laget som var rammet av et smitteutbrudd.

Schalke har allerede rykket ned fra 1. Bundesliga, men kampen blir viktig for Rune Almenning Jarsteins klubb. Hertha ligger to poeng over nedrykksstreken med tre kamper igjen å spille.

