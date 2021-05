Skandia Cup i Trondheim avlyst for annet år på rad

NTB Sport

Det bestemte turneringsledelsen seg for tirsdag ettermiddag.

– Det er rett og slett fryktelig tungt. Akkurat nå sitter vi med en vanvittig tomhetsfølelse og erkjennelse av at det ikke blir noe arrangement. Men vi er også litt lettet. For vi ønsket ikke å stå ansvarlig for risikoen for et eventuelt smitteutbrudd, sier daglig leder i Skandia Cup, Brynjar Aune, til Adresseavisen.

Turneringen samler vanligvis tusenvis av barn og unge på Ladesletta i trønderhovedstaden.

Skandia Cup styrte mot rekorddeltakelse etter at svenske Storsjöcupen måtte avlyse for knappe to måneder siden, men det ble det ikke noe av.

