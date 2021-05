Sarpsborg låner AIK-spiller

NTB Sport

Eliteserieklubben bekrefter avtalen på egne nettsider.

Midtbanespilleren beskriver seg selv som en fysisk, stor og sterk duellspiller.

– Da muligheten kom, fikk jeg veldig lyst til å spille for Sarpsborg. Jeg vet at det er et godt lag med høye ambisjoner og gode trenere. Jeg hadde min første økt mandag og synes det var bra trøkk og kvalitet. Jeg har hørt mye godt om klubben og gleder meg til å komme i gang, sier Michel til klubbens hjemmeside.

Michel skal dagpendle mellom Strömstad og Sarpsborg.

(©NTB)