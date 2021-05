Regjeringen setter av 10 millioner til skiflygings-VM

NTB Sport

Kulturminister Abid Raja (V) sier pengene gjør det mulig å arrangere mesterskapet.

– Jeg er glad for å kunne foreslå et tilskudd som gjør det mulig at verdensmesterskapet i 2022 kan arrangeres i Norge. Vikersund er en av få steder i verden som har en skiflygingsbakke, og VM i skiflyging går i praksis på rundgang mellom disse. Regjeringen mener det er viktig at en vinteridrettsnasjon som Norge kan arrangere det, sier Raja.

Vikersund arrangerte mesterskapet sist i 2012. Siden den gang har det vært kjempet om VM-medaljer i Harrachov (Tsjekkia), Kulm (Østerrike), Oberstdorf (Tyskland) og Planica (Slovenia).

(©NTB)