NFF håper på landskamp-avklaring i løpet av uken

NTB Sport

Ståle Solbakkens menn skal ut mot Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. NFF ønsker primært at disse kampene skal spilles på Ullevaal stadion.

– Hvis vi går tilbake til i fjor, så hadde vi et unntak i forskriften. Det var 6.1-unntaket som sa at internasjonale fotballkamper i Norge kunne gjennomføres uten karantene mot at vi fulgte den strenge Uefa-protokollen. Det ble strammet inn før jul, og det unntaket har ikke vært der, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Manglende unntak gjorde blant annet at hjemmekampen i VM-kvalifiseringen mot Tyrkia 27. mars måtte spilles i Malaga i Spania.

Kvinner

– Vi har søkt myndighetene om unntak fra innreisekarantenen for å kunne ta imot Luxembourg og Hellas, og for at kvinnelaget som skal ut etterpå slipper karantene når de returnerer til Norge, sier Fisketjønn.

Kvinnelandslaget skal ha bortekamp mot Sverige i Kalmar 10. juni.

– Vårt kontaktpunkt er primært Kulturdepartementet, som igjen tar dette videre internt i regjeringen. Brevet er også lagt ved med kopi til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedepartementet og Statsministerens kontor, sier Fisketjønn om prosessen.

Plan

NFFs elitedirektør Lise Klaveness håper at det kan være en positiv greie å få Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av landslagsgjengen til Norge, og at TV-sendingene kan bli et samlingspunkt etter en tung vinter og vår.

– Vi håper det kan passe godt inn i myndighetenes gjenåpningsplan å ha landskamper i Norge igjen i starten av juni, skriver Klaveness i en sms til NTB.

Det er hensynet til logistikk og planlegging som gjør at NFF gjerne vil ha en avklaring i løpet av de nærmeste dagene.

