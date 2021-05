Fire utøvere på landslaget i telemark – målet er «kula»

NTB Sport

Løken gjorde sist vinter et sterkt comeback etter skade, og målet hans er sammenlagtseier i verdenscupen.

– Trym har fokus på «kula», mens vi jakter pallplasseringer på kvinnesiden. Vi ønsker også å legge til rette for at yngre utøvere kan få internasjonal matching, og at flere kan få muligheten til å prøve seg mot de beste, sier sportssjef Per Olav Tangen til skiforbundets nettsted.

Oppstartssamlingen blir i juni med barmark, testing og skikjøring på Folgefonna. Samlingene blir i Norge fram til høsten, hvor det blant annet planlegges en tradisjonell skisamling i Hintertux.

– Tross en sesong med store utfordringer med reiseforskrifter og karantener, klarte vi å levere meget godt resultater i VM- Vi ser fram til en forhåpentligvis normal sesong til vinteren, sier Tangen.

Laget, menn: Trym Nygård Løken (Bækkelaget), Jacob Alveberg (Bækkelaget).

Kvinner: Gøril Strøm Eriksen (Bækkelaget), Kaja Bjørnstad Konow (Hagahogget låmlag).

Det blir også et rekruttopplegg, men det er ikke klart.

