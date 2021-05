Vinneren av Kentucky Derby dopingtatt

NTB Sport

Analysen av dopingprøven avdekket spor etter betamethason, et steroid som blant annet har betennelsesdempende effekt. Det er forbud mot å behandle veddeløpshester med stoffet i 14 dager før konkurranser.

Baffert ble forrige helg feiret som den første trener med sju Kentucky Derby-seirer. Nå tyder alt på at Medina Spirit blir diskvalifisert. Ifølge arrangøren skjer det dersom analysen av B-prøven bekrefter funnene i den første prøven.

I så fall blir Mandaloun, som endte på 2.-plass, utropt til vinner.

– Dette er et slag under beltestedet, for noe jeg ikke har gjort. Jeg skal kjempe med nebb og klør. Jeg skylder hesten det, og eieren, og galoppsporten, sa Baffert på en pressekonferanse.

To av hans tidligere Kentucky Derby-vinnere, Justify og American Pharaoh, fullførte Triple Crown-triumf med seirer i Preakness og Belmont Stakes, men han har også hatt tidligere dopingsaker.

New York Times skrev i fjor høst at hester trent av Baffert har testet positivt iallfall 29 ganger.

(©NTB)