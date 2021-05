NTB Sport

Tveter har bakgrunn fra både Follo, Fredrikstad, Halmstad og Sarpsborg. Han har trent med Sandefjord i de siste dagene, og klubben melder at han allerede er spilleklar.

– Da Sandefjord viste interesse, var det en perfekt mulighet for meg. Jeg fikk komme hit og trene, og på få dager har jeg fått et veldig godt inntrykk av klubben. Jeg er veldig glad for å være på plass, sier Tveter.

30-åringen har spilt for Sarpsborg de siste tre sesongene.

