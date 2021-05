Ruud-byks på tennisrankingen – 16.-plass og karrierebeste

NTB Sport

Ruud røk til slutt ut i semifinalen i Madrid mot italienske Matteo Berrettini i strake sett lørdag. Foran ham på ATP-listen er det kun Denis Shapovalov (22) og Stefanos Tsitsipas (22) som er på hans alder eller yngre.

Topp tre er uendret, men Daniil Medvedev har overtatt 2.-plassen fra Rafael Nadal. Novak Djokovic er stadig på topp.

Dette er andre sentrale datoer for Ruud på ATP-rankingen:

13. januar 2020: Tar plass blant de 50 beste med en 46.-plass.

4. mars 2019: Første gang inne blant topp-100 da han ble ranket nummer 94.

27. februar 2017: Slår seg inn blant verdens 200 beste på 133.-plass.

22. februar 2016: Får plass blant topp-1000 som nummer 797.

Pause

Neste turnering for tennisstjernene starter mandag i Roma, også det en Masters 1000-turnering. Der blir ikke Ruud å se. Nordmannen sliter med småplager.

«Litt småvondter her og der. Han ønsker ikke å risikere at noe utvikler seg til det verre», opplyste hans far og trener Christian Ruud til NTB søndag.

Sønnen satser på å bli klar til ATP 250-turneringen i sveitsiske Genève. Den spilles mellom 16. og 22. mai. I slutten av måneden starter Roland-Garros (årets andre Grand Slam) i Paris. Det er Ruuds store mål for sesongen.

(©NTB)