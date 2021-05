Odd fikk negative testsvar – ber likevel om utsatt 16. mai-kamp

NTB Sport

Det bekrefter klubbens sportssjef Tore Andersen overfor NTB mandag kveld.

– Vi er veldig glade for at alle har testet negativt. Det betyr at det kun er det ene smittetilfellet i klubben, og samtidig betyr det at vi samlet er ferdige i karantene etter neste test som tas etter sju dager, sier Andersen til NTB.

Odd-spiller Thomas Hallstensen testet lørdag 8. mai positivt for koronaviruset. I henhold til gjeldende smittevernregler ble alle de andre spillerne og Odds støtteapparat satt i karantene.

Søndag ble samtlige testet, og mandag forelå altså prøvesvarene. De viste ingen nye påviste smittetilfeller.

Nye tester torsdag

Spillerne er fortsatt i karantene. Nå avventes en ny runde med tester senere denne uken.

– Jeg har fått opplyst at de skal tas 13. mai, men dette er det klubbens medisinske apparat som håndterer, sier Andersen.

Han opplyser at dersom også prøvene i den neste testomgangen er negative, vil spillere og ledere i skiensklubben være ute av karantene.

Odd skal etter planen møte Stabæk til seriekamp 16. mai. Selv om det heller ikke avdekkes nye smittetilfeller i neste runde, håper Andersen å få utsatt det oppgjøret.

– Den kampen kommer fort på. Vårt ønske er å få den utsatt, og vi har vært i dialog med NFF om dette. De behandler saken så fort som mulig, sier Odd-lederen.

Serieåpning måtte utsettes

Bakgrunnen for ønsket om utsettelse er at Odd-spillerne får minimalt med tid til forberedelser.

Også Sandefjord ble berørt av smittesituasjonen i Odd. Den planlagte seriepremieren lagene imellom søndag måtte utsettes.

Sandefjord kan imidlertid spille den oppsatte kampen hjemme mot Mjøndalen 16. mai.

Verken Odd eller Sandefjord skulle ha spilt i midtuken.

(©NTB)