Norge, Sverige og Danmark vil arrangere håndball-EM sammen

Det opplyser Norges Håndballforbund (NHF) i en pressemelding. Det er første gang de tre nasjonene leverer fellessøknad om å være EM-arrangør.

Forbundene i de skandinaviske landene har sendt søknaden til Det europeiske håndballforbundet (EHF) under slagordet «Scandinavia Connect». Hovedmålet er å arrangere to mesterskap som skal kjennetegnes av nytenking.

– Håndball står sterkt over hele Europa, men vi kan også forsterke vår posisjon. Medlemmene av den europeiske håndballfamilien, store som små, bør jobbe tettere sammen for å dele erfaringer, sier Norges håndballpresident Kåre Geir Lio.

Han forklarer videre at man ønsker å finne måter for å engasjere nye målgrupper på tvers av kontinentet.

Fellesskap

Norge, Sverige og Danmark har alle bred erfaring med å arrangere håndballmesterskap fra før. Norge og Sverige arrangerte EM for menn i 2020. Norge og Danmark skulle også ha vært vertsnasjoner for kvinne-EM i fjor, men det ble i sin helhet arrangert i Danmark på grunn av norske koronainnstramminger.

– Tiden er moden for at Skandinavia jobber sammen. Vi tror at vi kan bygge videre på den positive bølgen vi ser i sporten vår, sier Danmarks håndballpresident Per Bertelsen.

– Ønsket om å finne bærekraftige løsninger på tvers av samfunnet er veldig tydelig over hele Skandinavia. Å koble den skandinaviske tilnærmingen – og erfaringene fra bærekraft – sammen med europeisk håndball, er virkelig verdifullt, sier Frederik Rapp, håndballpresident i Sverige.

Tre byer aktuelle

Det er ikke bestemt hvilke norske arenaer som skal benyttes i et eventuelt EM. Bærum/Oslo, Stavanger og Trondheim er aktuelle vertsbyer, opplyser NHF.

I søknaden legges det opp til at Norge kan få to innledende puljer i herre-EM, mens cupspillet skal gå i Danmark.

I kvinne-EM er tanken at to puljer, én gruppe i hovedrunden og cupspillet skal spilles på norsk jord.

