Målvaktstalent signerte for Kjellings Drammen

Det opplyser eliteserieklubben i en pressemelding.

Bergsholm Kristensen sa opp kontrakten med ØIF Arendal etter å ha blitt permittert i forrige måned. Nå går ferden videre til eliteserie-rival Drammen.

– Jeg skjønner at DHK igjen har noe spennende på gang, og jeg kjenner mange av spillerne fra tidligere. At Kristian Kjelling ønsket meg til klubben var også viktig, for jeg har hørt mye godt om det arbeidet han gjør med både enkeltspillere og med laget, sier målvakten.

Han var ferdig med de tre første sesongene av en femårskontrakt i ØIF da han ble permittert.

Trener Kjelling er fornøyd med signeringen som nå er på plass.

– André er regnet som et av de største målvakttalentene i Norge, og tok eliteserien med storm da han som veldig ung kom til ØIF Arendal, sier han.

Tidligere denne våren har strekspilleren August Olsen Storbugt (Halden), bakspilleren Hermann Ranneberg Vildalen (ØIF Arendal) og venstrekanten August Baskår Pedersen (Bjerringbro-Silkeborg) skrevet under for Drammen.

