Ingebrigtsen henter gammel kjenning til Brann

NTB Sport

Avisene får bekreftet at 31-åringen har skrevet under for Brann, men han befinner seg i hjemlandet Senegal, og dermed kan det ta noe tid før han kommer seg til Norge.

Sané har vært klubbløs siden kontrakten hans med belgiske Oostende gikk ut i juli i fjor. Det var nåværende Brann-trener Kåre Ingebrigtsen som hentet ham til Oostende.

Tidligere har Sané spilt tre kamper for Tromsø og deretter i fire sesonger for Bodø/Glimt.

Overgangsvinduet i Norge stenger førstkommende onsdag, men Sané-overgangen avhenger ikke av det, ettersom han er arbeidsledig.

