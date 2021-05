Finaletap for Lesund og Rögle – Växjö svensk mester

NTB Sport

Rögle måtte ha vunnet mandagens kamp for å holde liv i finaleduellen, men kom til kort på bortebane etter en forrykende tredje periode av Växjö.

Etter to perioder sto det 1-1, men i den tredje scoret hjemmelaget fem ganger før Olli Palola satte inn et trøstemål for Rögle.

Dermed kunne Växjö sprette champagnen og starte feiringen av det svenske mesterskapet.

– Det er så fantastisk, man tror ikke at det er sant, sa tomålsscorer Pontus Holmberg til C More etter kampen.

For norske Lesund ble ikke kampen det minste minneverdig. I midtperioden fikk han matchstraff.

Hockeyprofilen skal etter planen slutte seg til den norske landslagstroppen når SHL-finalen nå er over.

