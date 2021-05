Viking utspilte Brann i Stavanger

NTB Sport

Spesielt i 1. omgang var det klasseforskjell på lagene. Viking tok hevd på Branns banehalvdel i store deler av 1. omgang og skapte sjanser i bøtter og spann.

Brann må takke målvakten Håkon Opdal for at det kunne sett styggere ut i målprotokollen før det hadde gått et kvarter.

Det var islendingen Samúel Fridjónsson som scoret det forløsende 1-0-målet etter 19 minutter. Han kom alene igjennom og satte ballen i mål med et lavt skudd under Opdal.

Brann kom til sine sjanser i kampen på et par cornere i 1. omgang, og Daouda Bamba satte 1-1 mot spillets gang tre minutter før pause da han fikk satt hodet på Petter Strands corner.

Etter 65 minutter ble Veton Berisha spilt igjennom i midten av Kevin Kabran, og 27-åringen gjorde ingen feil alene mot Opdal da han satte 2-1-målet.

Brann hadde noen gode muligheter mot slutten av kampen, men ti minutter før slutt presset Berisha stopperen Ole Didrik Blomberg til å sette ballen i eget mål på innlegget fra Fredrik Torsteinbø til 3-1.

