Solbakken på plass som tilskuer i serieåpningen

På tribunen får Solbakken mye plass å boltre seg på. Ingen supportere slipper inn på stadion på grunn av Oslos lokale koronarestriksjoner. Oppmøtet blir satt pris på av klubbenes interesseorganisasjon.

– Klubbene og spillerne gleder seg over at vi har en landslagssjef som er opptatt av norsk fotball. Det er stas at han er på plass for å se Vålerenga mot Rosenborg, sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til NTB.

Oppgjøret i hovedstaden starter 20.00. Det blir kun én av i alt fire kamper som har avspark søndag. Åpningsrunden er amputert på grunn av koronasmitte i Odd og lag som har fått utsatt seriestarten.

