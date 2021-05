Real Madrid utnyttet ikke muligheten mot Sevilla

NTB Sport

Toni Kross ordnet den viktige 2-2-scoringen helt på tampen.

Det er ekstremt tett i toppen med Atlético Madrid to poeng foran Real Madrid og Barcelona. Sevilla ligger seks poeng bak på fjerdeplassen. Det gjenstår tre serierunder.

Fernando gjorde 1-0 til gjestene etter 22 minutter da Ivan Rakitic fikk headet ballen ned i feltet. Forsvarsspillet til Zinedine Zidanes helhvite var totalt fraværende ved anledningen.

Innbytter Marco Asensio satte fart i Real Madrid-angrepet og utlignet til 1-1 med bare ett minutt på banen etter 67 minutter.

Så fulgte et par hektiske minutter for dommeren. Karim Benzema ble felt av Sevilla-målvakten Yassine Bounou på vei igjennom etter en kontring, og dommeren blåste for en klar straffe. Det var bare det at kontringen kom som en følge av at Real-stopperen Eder Militao hadde avklart en corner inne i feltet med hånden.

Dommeren fikk studere videoen og dømte i stedet straffe til Sevilla. Rakitic sendte gjestene ny føring. Toni Kroos' rakett av et skudd fra 25 meter på overtid ordnet 2-2.

