Neymar-scoring holdt liv i syltynt tittelhåp for PSG

Det ene poengene i søndagens senkamp gjør at de er tre poeng bak serieleder Lille med to serierunder igjen å spille. De kan fortsatt bli seriemestere, men de er avhengige av at Lille snubler.

Dommeren ville først ikke være med på at det var straffespark da Layvin Kurzawa fikk en noe hardhendt behandling innenfor 16-meteren langt inne i overtiden av 1. omgang, men han måtte kapitulere etter at VAR ble koblet inn.

Neymar var sikker fra krittmerket og satte ballen ned i det venstre hjørnet. Rennes utlignet ved Sehrou Guirasay midtveis i 2. omgang.

PSG ble redusert til ti mann da Presnel Kimpembe ble utvist tre minutter før full tid.

PSG avslutter sesongen med hjemmekamp mot Reims og bortekamp mot Brest.

Lille møter Saint-Étienne 16. mai og har bortekamp mot Angers 23. mai.

Samtlige lag spiller samtidig kl. 21 i de to siste serierundene.

