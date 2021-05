Nærmest dødt løp om Champions League-plass mellom Dortmund og Eintracht Frankfurt

NTB Sport

For etter at Dortmund for en måned siden var sju poeng bak Frankfurt-laget på tabellen etter at BVB tapte 1-2 for nettopp Eintracht Frankfurt, er Halaand og co. nå ett poeng foran Frankfurt-laget.

Dortmund på 4.-plassen, som gir Champions League-gruppespill, har 58 poeng med to kamper igjen etter seks strake seirer i Bundesliga.

Eintracht Frankfurt kun tatt fire poeng på de fire siste seriekampene og har 57 poeng etter 32 runder. De ligger nå an til Europa League-gruppespill.

Dermed er det lagt opp til et rotterace om den siste Champions League-plassen i Tyskland.

Søndag scoret Mainz' Karim Onisiwo kampens første mål etter elleve minutter, før Ajdin Hrustic sikret et viktig poeng for Frankfurt-laget etter 86 minutter.

Hjemmelaget hadde i tillegg flere kjempemuligheter på tampen, men klarte ikke få den forløsende scoringen. Dermed endte det med poengdeling.

Dortmund møter Mainz borte og Bayer Leverkusen hjemme i de to siste seriekampene. Samtidig møter de Leipzig i cupfinalen.

Eintracht Frankfurt har igjen Schalke borte og Freiburg hjemme.

(©NTB)