Molde sløste, men vant likevel enkelt over Kristiansund i åpningen

NTB Sport

Dermed fikk de regjerende sølvvinnerne en god start på årets eliteserie. De kommer til eliteseriesesongen etter en sterk vinter i europaligaen, der de slo de ut Hoffenheim i 16-delsfinalen og truet Grenada i åttedelsfinalen.

Søndag truet de Kristiansund allerede fra start og fikk en gylden mulighet til å ta ledelsen på straffe før kvarteret var slutt. Den skjøt derimot Ohi Omoijuanfo langt over mål. Likevel gikk de til pause med 2–0 etter mål fra Eirik Ulland Andersen og Ola Brynhildsen.

Ohi burde igjen satt ballen i nettet på en retur i andre omgang, men denne gangen gikk ballen til side for mål. Likevel var seieren aldri truet for Molde.

– Vi har kontroll. Første omgang er bra, men så synes jeg vi gjør det litt vanskelige løsninger utover i andre omgangen. Men de har vel ikke mange sjanser på oss. Det er en der vi stiller det i stand for oss selv, men ellers er trygt og godt. En god start for oss i dag, sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport etter kampen.

– For oss, når du tenker tilbake, er det alltid tøffe kamper mot Kristiansund, og dette er en av de vi har vært best i, la han til.

Molde har Tromsø, Brann og Rosenborg på kalenderen de tre neste rundene.

– Stinker

Kristiansund fortsetter derimot der de slapp i treningskampene. De kom nemlig til eliteserieåpningen med 0-3-tap mot både Ranheim og Rosenborg og 0-4-tap mot Aalesund.

– Det var skuffende. Vi startet ok i første omgang, men fra 10 og ut spiller de oss utrolig lave og vi blir passive. Den stinker det av. Vi prøver å heve oss i andre, men det ble litt for tamt, sa Kristiansunds Dan Peter Ulvestad etter kampen.

– Vi forventer mer av oss selv enn det der, sa Ulvestad, som likevel ikke er bekymret.

– Etter første hadde jeg vært bekymret, men vi vet at fotball snur fort, sa han.

Bodø/Glimt og Vålerenga venter for Kristiansund i de to neste kampene.

Protester

Etter tolv minutter spilt ble Birk Risa felt like innenfor sekstenmeteren, og dommer Kai Erik Steen pekte på straffemerket. Kristiansund-spillerne mente derimot det hadde skjedd like utenfor, og at det derfor burde blitt dømt frispark. Dommer Steen var uenig og ga Flamur Kastrati gult kort for protestene.

Ohi var langt fra sikker fra ellevemeteren, og ballen føk langt over tverrliggeren.

Dermed var det Ulland Andersen som kunne sende moldenserne i ledelsen med et velplassert skudd i det 21. minutt. Målet kom etter flott Molde-spill. Ulland Andersen startet det selv da han slo til Erling Knudtzon ute ved hjørnesparket. Knudtzon slo videre inn til Eirik Hestad i sekstenmeteren, som lekkert hælsparket ballen til Aursnes, før Ulland Andersen fikk ballen tilbake og sendte Molde i ledelsen.

Ulland Andersen har allerede for lengst markert seg for Molde i 2021. På fire europaligakamper i vinter endte han med tre mål for de blåhvite. Han fikk med seg kun fire mål på 17 kamper i fjorårets sesong.

Ti minutter senere var ledelsen doblet. Ola Brynhildsen fikk ballen fra Aursnes like utenfor sekstenmeteren og plasserte ballen i lengste hjørne.

– Vi kontrollerer kampen, og fikk spille akkurat der vi ville. Fortsetter vi slik, har de ikke sjanse, sa Brynhildsen til Eurosport i pausen.

Ny Ohi-bom

Etter pause tok det derimot en god stund før de virkelig store mulighetene ble skapt. Det ble derimot gjort opp for i det 68. minutt. Hestad kom alene med keeper og lobbet ballen over McDermott i mål. Den gikk i stolpen og rett ut til Ohi, som denne gang skjøt ballen like utenfor mål.

Da ble han byttet ut til fordel for Fofana, som fikk sin eliteseriedebut. Fofana scoret i Molde-debuten mot Hoffenheim i februar. Han var nær ved å score også i eliteseriedebuten på en heading med tolv minutter igjen av kampen, men ballen ble stoppet av keeper. Aursnes satte returen enkelt i mål, men ble avblåst for offside.

Før det hadde også Kristiansund fått en sjelden mulighet til å redusere, men Olaus Skarsem greide ikke å få ballen forbi keeper Andreas Linde.

Begge lag hadde muligheter etter dette, men ingen fant veien til nettmaskene etter pausen. Dermed endte kampen 2-0

(©NTB)