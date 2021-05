Gullhåpet lever for Syrstad Engen

NTB Sport

Bayern München så ut til å øke forspranget ned til annenplasserte Wolfsburg til fem poeng med to kamper igjen å spille, men Wolfsburgs Ewa Pajor utlignet med åtte minutter igjen.

Det betyr at det er to poeng å ta igjen for landslagsspiller Engen og co. i serieinnspurten.

Bayern Münchens Sydney Lohmann scoret kampens første mål etter 34 minutter.

Wolfsburg møter Frankfurt, som er nummer fire på tabellen, før de avslutter mot Werder Bremen (9). Bayern har igjen Bayer Leverkusen (4) og Frankfurt.

