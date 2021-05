Formel 1: Hamilton vant Spanias Grand Prix etter dekkdrama

NTB Sport

Da Hamilton var helt i rygg på Verstappen på den 43. av de 65 rundene, måtte nemlig briten inn i pit fordi bremsene gikk varme. Dermed fikk han et ferskt dekksett. Verstappen gjorde sitt eneste dekkbytte søndag etter 25 runder. Til tross for at avstanden etter britens stopp var 23 sekund, tok han stadig innpå, og passerte med sju runder igjen.

Dermed øker han i VM-sammendraget og leder nå med 15 poeng til Verstappen, som står med én seier denne sesongen.

Det ble dramatisk allerede fra start i Barcelona. For 100. gang startet Hamilton i beste startposisjon, men nederlenderen var tøff inn i første sving og kom seg forbi på innern.

Briten lå i posisjon til å passere på den 25. runden, men da valgte Verstappen å gå inn. Til tross for en dårlig pitstopp, holdt han ledelsen etter at Hamilton var inn til pit fire runder etter. Men kun drøyt ti runder senere måtte altså Hamilton igjen inn, et dekkskifte som viste seg å være helt avgjørende søndag.

(©NTB)