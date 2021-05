3.-plassen glapp for Herning-Ikast i europaligaen

NTB Sport

Vilde Ingeborg Johansen scoret seks av målene for det danske laget med en stor norsk kontigent. Helene Fauske og Ingvild Bakkerud var de to neste på listen til Herning-Ikast med fem mål hver.

Herning-Ikast ledet helt fram til det gjensto elleve minutter. Baia Mare åpnet med kampens første mål, men lå deretter under helt til de utlignet og tok ledelsen 29-28. Bakkerud reduserte til 31-32, men det var det nærmeste danskene kom på tampen.

Herning-Ikast så ut til å gå mot seier 31-30 i lørdagens semifinale, men et straffekast i siste sekund holdt liv i Siofoks finaledrøm og sørget for ekstraomganger som Siofok til slutt vant med to mål.

Herning-Ikast var med i europaligaens finalehelg for første gang siden 2014.

Senere søndag spiller Nantes og Siofok finale.

(©NTB)