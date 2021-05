Johaug fornøyd tross åtte sekunder bak OL-kravet: – Utrolig fornøyd med pers

NTB Sport

Johaug kom i mål på 31.32,88 etter en enorm sisterunde. OL-kravet på 31.25 var derfor Johaug litt under åtte sekunder unna.

Tiden til langrennsstjerna var uansett klar bestenotering. Hun satte sin daværende personlige rekord på distansen på 31.40,67 under Impossible Games i juni 2020.

– Det var først og fremst utrolig moro. Da jeg hørte at det var en 10 000 meter her på Bislett, så hadde jeg veldig lyst til å være med, sa en alltids like blid Johaug til NRK etter målgang.

– Jeg prøve så godt jeg kunne, men det ble litt for tungt. Jeg måtte slippe litt midtveis, og er utrolig fornøyd med pers, fortsatte hun.

Grøvdal klarte OL-kravet

Johaug løp sammen med Karoline Bjerkeli Grøvdal i solskinnet på Bislett stadion lørdag. Langdistanseløperen Grøvdal var – ikke overraskende – i en klasse for seg selv mot Johaug.

Grøvdal var i mål på tiden 30.50.84. og klarte OL-kravet med god margin. Hun har allerede kvalifisert seg til 5000 meteren i Tokyo. Løpet lørdag var også bestenotering på distansen for Grøvdal. og bare noen få sekunder årsbeste i verden på 30.45,81.

Hun er med det den 104. kvinnen i verden og 24. fra Europa som løper på under 31 minutter på 10.000 meter gjennom tidene.

Åpnet forsiktig

Johaugs lyshare klokket inn på 31.24, altså sekundet under OL-kravet. Det var Johaug til slutt ni sekunder unna.

32-åringen fra Dalsbygda åpnet forsiktig og holdt tidsplanen i de innledende rundene, men så sliten ut etter 5000 meter. OL-kravet virket veldig fjernt med tre-fire runder igjen, men etter en meget sterk sisterunde, var Johaug bare åtte sekunder bak kravet.

Johaug har imponert på friidrettsbanen tidligere. I 2019 ble hun norgesmester på nettopp 10.000 meter. Da deltok ikke Grøvdal.

Kristiansen med rekord

Lørdagens konkurranse er erstatningsarrangement for Holmenkollstafetten. Den er også i 2021 avlyst som følge av pandemien.

Johaug skulle etter planen ha løpt 10.000 meter under friidretts-EM i Paris i fjor sommer, men den planen gikk i vasken da mesterskapet ble avlyst som følge av viruskrisen.

Det er Ingrid Kristiansen som har norgesrekorden på 10.000 meter med 30.13,74.

