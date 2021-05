Håndballpresidenten tror på OL-vaksine – sier ja til IOC-hjelp

NTB Sport

To og en halv måned før de utsatte sommerlekene i Japan har turen fortsatt ikke kommet til norske OL-farere i den norske vaksinasjonsprosessen. Tiden begynner etter hvert å bli knapp for utøvere som svært gjerne vil ha vaksine i god tid før avreise.

Håndballagene på herre- og damesiden utgjør en betydelig del av den norske OL-troppen som er ventet å telle rundt 90 utøvere. Med støttepersonell er antallet anslått å bli cirka 200.

Håndballpresident Lio sier han forstår at koronasituasjonen krever at ulike hensyn må vektes. Samtidig mener han det er gode argumenter for at det må finnes rom for å vaksinere Tokyo-farerne.

– Koronasituasjonen er krevende for alle, og alle har sine behov. Det skjønner vi. I et fem års løp mot OL, der vi skal delta med 200 personer, kjenner jeg på at det blir mest riktig at disse (OL-troppen) av hensyn til seg selv, andre utøvere og arrangøren kan stille så i orden som mulig. Det tror jeg folk har forståelse for, sier Lio til NTB.

Åpen for IOC-løsning

Håndballpresidenten er trygg på at vaksine-spørsmålet løser seg før Japan-flyet går om to måneder.

– Jeg tror vi finner en ordning, enten via det norske helsevesenet eller IOC, sier han.

Tidligere denne uken ble det kjent at Den internasjonale olympiske komité (IOC) har inngått en avtale med legemiddelprodusenten Pfizer. Den skal sikre vaksiner til alle involverte i Tokyo-OL.

Ifølge Pfizer tas ikke de aktuelle vaksinedosene av leveranser som allerede er avtalt med andre land og aktører.

På spørsmål om han ser det som aktuelt å takke ja til IOC-tilbudet som er kommet på bordet, svarer håndballpresidenten:

– Absolutt. Det synes jeg er en veldig god ordning, dersom IOC stiller med vaksiner vi kan stille med eget helsepersonell for å ta. Det er en veldig fin måte å gjøre det på, uten å forstyrre det øvrige programmet til helsevesenet.

Vaksine viktigst

Idrettspresident Berit Kjøll varslet fredag at idretten har bedt om et møte med myndighetene for å se på mulige løsninger på spørsmålet om vaksine for OL-utøverne.

Idrettspresidenten var videre tydelig på at hun foretrekker at OL-utøverne vaksineres som en del av norske myndigheters vaksineprogram. Der er ikke Lio like kategorisk.

– Jeg er der at det viktigste er at utøverne blir vaksinert med en god vaksine. Og jeg synes også det er veldig bra at IOC tar ansvar for arrangementet sitt og utøverne sine i denne sammenhengen, sier han til NTB.

Vaksineleveransene til OL-involverte fra Pfizer skal etter planen starte i slutten av mai. Selskapene bak skal delta aktivt i koordineringen overfor de nasjonale OL-komiteene.

Må ha dose i mai

Olympiatoppen har hele tiden sagt at det er uaktuelt å sende norske Japan-farere forbi noen i vaksinekøen. Fredag ga samtidig idrettspresidenten uttrykk for at det må jobbes for en løsning.

– Jeg ønsker å være veldig tydelig på at vi har et ansvar for at utøverne ikke utsetter seg for unødig risiko, og at de kommer seg trygt til Japan og hjem fra Japan, sa Kjøll.

På spørsmål fra NTB antydet hun at OL-utøverne bør få første dose i slutten av mai, for deretter å bli fullvaksinert i løpet av juni. Det vil være i god tid før OL-start.

Håndballpresident Lio avviser at noen av hans utøvere så langt har uttrykt bekymring overfor forbundsledelsen med tanke på å måtte reise til OL uten å være vaksinerte.

– Utøverne gjør det de må, sier håndballpresidenten.

OL starter 23. juli og varer til 8. august.

(©NTB)