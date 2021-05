United-eierne lover å oppgradere Old Trafford – vil bedre forholdet til fansen

NTB Sport

Der erkjenner han at forholdet til fansen må bli bedre. Den amerikanske Glazer-familien har vært kontroversiell helt siden oppkjøpet av United i 2005.

Joel Glazer lover å komme med en «ambisiøs pakke med tiltak». Han vil personlig delta i fanforum for å forbedre dialogen med Uniteds tilhengere. I tillegg skal det settes av midler til å oppgradere både stadion og treningsanlegg.

«Vi har støttet vedvarende investeringer i laget over mange år, og det vil fortette også denne sommeren. Vi erkjenner at vi markant må investere mer i Old Trafford og vårt treningskompleks for å sikre at klubbens fasiliteter forblir blant de beste i Europa», skriver Glazer.

Han og resten av eierfamilien er blitt beskyldt for å ha latt klubbens hjemmebane forfalle i en årrekke.

United-fansen har protestert mot amerikanerne flere ganger tidligere, men sinnet toppet seg med søndagens demonstrasjoner utenfor Old Trafford. Enkelte tok seg inn på stadion, og det førte til at Premier League-kampen mot Liverpool ble utsatt.

Glazer-familien tok over Manchester United gjennom et såkalt fiendtlig oppkjøp for 16 år siden. Det ble gjort gjennom å ta opp en betydelig gjeld, og denne ble etterpå ført over på klubben.

