Uefa godtar unnskyldningen fra ni utbryterklubber – gir dem bøter

I en pressemelding skriver de at de ni klubbene skal betale en bot som tilsvarer fem prosent av inntektene etter én sesong med europacupkamper. Uefa legger til at de aksepterer unnskyldningen etter at de forsøkte å starte sin egen superliga.

De ni klubbene har sagt ja til å være en del av Uefas turneringssystem framover, og de har erkjent at prosjektet Super League var en feil.

Saken mot de tre resterende klubbene som ville starte sin egen utbryterliga, sendes videre til Uefas disiplinærkomité. Det gjelder klubbene Juventus, Barcelona og Real Madrid.

Trioen har ikke gitt opp planene om en framtidig Super League i europeisk fotball.

Tolv klubber offentliggjorde natt til mandag 19. april planer om å danne sin egen turnering. Kontraktene var signert, men under to døgn senere havarerte prosjektet.

Sinne blant fansen og beinhard kritikk fra politikere og mediene, særlig i England, bidro til kollapsen.

Manchester City var først ute med å bekrefte at de ville hoppe av. Raskt fulgte Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham etter. Senere gjorde spanske Atlético Madrid og de italienske Milano-klubbene Inter og Milan det samme.

